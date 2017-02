tolino page, ebook reader leggero ed economico

Luca Colantuoni,

Arriva sul mercato un altro concorrente per il Kindle di Amazon. Si tratta del tolino page, modello entry level della serie che include già i tolino shine 2 HD, vision 3 HD e vision 4 HD. Il lettore di ebook possiede uno schermo touch da 6 pollici e offre alcune interessanti funzionalità, tra cui la possibilità di accedere al prestito interbibliotecario. Il dispositivo può essere acquistato online sui siti IBS e Libraccio oppure nelle librerie Libraccio e INDIeBOOK.

Il tolino page ha un display da 6 pollici con tecnologia E Ink Carta, touch ad infrarossi, risoluzione di 800×600 pixel, 16 livelli di grigio e trattamento antiriflesso. Rispetto agli ai modelli più costosi mancano la retroilluminazione e il tap2flip per sfogliare le pagine con un tocco sulla parte posteriore del telaio. La dotazione hardware comprende inoltre processore Freescale i.MX6 a 1 GHz, 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna (2 GB disponibili per conservare fino a 2.000 libri digitali). Gli utenti posso usufruire di spazio illimitato per gli acquisti IBS e di 5 GB di storage sul cloud per i documenti personali.

Il download degli ebook avviene sfruttando la connessione WiFi 802.11b/g/n, mentre la batteria ai polimeri di litio da 1.00 mAh garantisce un’autonomia fino a due settimane. La schermata home consente l’accesso diretto alla libreria, mostrando i suggerimenti del proprio partner di riferimento. Gli ebook possono essere organizzati in raccolte, in modo da semplificare la loro ricerca. Il tolino page supporta i formati ePUB, PDF e TXT, segnalibri, sottolineatura e note, traduzione automatica, pinch-to-zoom, sincronizzazione tramite cloud e i prestiti dalle biblioteche, grazie al DRM a tempo.

Lo shop interrato permette di scegliere tra oltre un milione di libri in italiano e inglese. Dimensioni e peso del lettore sono 175x116x9,7 millimetri e 170 grammi, rispettivamente. Il prezzo consigliato è 79,00 euro.