Windows 10, in arrivo le Focused Inbox

Filippo Vendrame,

Lo scorso mese era trapelata la notizia che Microsoft stesse per iniziare il tanto atteso rollout della funzionalità “Focused Inbox” all’interno di Windows 10. L’azienda ha testato questa funzione con alcuni iscritti al programma Windows Insider nel corso degli ultimi due mesi ma adesso sarebbe pronta per il lancio finale. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, sono arrivate molte segnalazioni di utenti Windows 10 che hanno iniziato a notare questa novità all’interno del client di posta Outlook di Windows 10 e Windows 10 Mobile.

In particolare, alcuni di questi utenti che hanno segnalato questa novità non fanno parte del programma Windows Insider, aspetto che conferma che le “Focused Inbox” sarebbero effettivamente in arrivo per tutti. Al momento, sembra che il rilascio sia molto lento e limitato ad un ristretto numero di utenti. Probabilmente, Microsoft vuole testare con calma il funzionamento delle “Focused Inbox” rendendole disponibili progressivamente per poi distribuirle massicciamente nel corso dell’anno a meno che non rilevi particolari problemi o bug.

Focused Inbox o “Posta in arrivo evidenziata”, si ricorda, è quella funzionalità di Outlook che ordina le email in modo intelligente, permettendo di concentrarsi su ciò che realmente conta. Inserisce infatti le email più importanti nella scheda “Evidenziata” e le altre nella scheda “Altra”. Posta in arrivo evidenziata funziona in tutti gli account email, sia personali che professionali.

Per gli utenti su iOS e Android questa funzione è già disponibile da tempo ma Microsoft, adesso, sta lavorando per rendere disponibile questa funzionalità anche all’interno di tutte le sue altre piattaforme.