Xbox One, tastiere e mouse in arrivo

Filippo Vendrame,

Il principale ostacolo per un perfetto utilizzo cross-play dei giochi su piattaforme Windows 10 e Xbox One è l’utilizzo della tastiera e del mouse. Sui computer, infatti, la disponibilità di queste due periferiche rende potenzialmente la gestione dei giochi più avanzata. Xbox One è fondamentalmente un PC Windows 10 e la possibilità di giocare al medesimo titolo sulla console e sul PC sta diventando una realtà. Proprio per questo una delle funzionalità più richiesta è il supporto all’utilizzo della tastiera e del mouse che esca dal mondo PC desktop per arrivare anche all’interno della console.

Trattasi di un desiderio che gli utenti della console di Microsoft sognano da lungo tempo e finalmente qualcosa, forse, si stra muovendo. Phill Spencer, capo della divisione Xbox, è stato interpellato dagli utenti per sapere se Halo Wars 2, in arrivo il prossimo 21 febbraio, porterà con se i supporti al mouse e dalla tastiera su Xbox One. Spencer sottolinea che questa funzionalità non sarà disponibile, tuttavia ammette che questi supporti potrebbero in futuro arrivare. Una risposta che fa chiaramente intendere che qualcosa, in questa direzione, si starebbe muovendo. Probabilmente, mouse e tastiera per Xbox One non arriveranno in tempo brevi ma al prossimo E3 2017 potrebbe essere una delle novità annunciate.

I supporti a mouse e tastiera su Halo Wars 2, infatti, potrebbero migliorare l’esperienza di gioco all’interno delle varie piattaforme visto che gli utenti PC Desktop potrebbero trovare la medesima configurazione di gioco anche all’interno della console.

Il dato oggettivo, comunque, è che Microsoft continua ad ascoltare le richieste degli utenti che piano piano sono tutte accolte e tradotte in nuove funzionalità.