Facebook Camera: effetti, Direct e Stories

Luca Colantuoni,

Dopo aver testato le funzionalità in Irlanda, l’azienda di Menlo Park ha annunciato l’arrivo della nuova Facebook Camera in Italia e altri sette paesi. Le novità incluse nelle app per iOS e Android riflettono il modo di comunicare degli utenti, non solo basato su semplici messaggi, ma anche su foto e video. Facebook ha quindi modificato il box “A cosa stai pensando?” per offrire nuove modalità di condivisione e tre utili funzionalità per la fotocamera in-app.

Mark Zuckerberg ha tentato, senza successo, di acquisire Snapchat, il servizio di messaggistica molto popolare tra i giovani. Il CEO di Facebook ha quindi aggiunto simili funzionalità all’interno del social network, oltre che su Messenger e Instagram. La nuova fotocamera in-app include effetti interattivi e filtri, oltre a strumenti per migliorare l’esperienza di condivisione. L’utente può scegliere le persone che possono vedere i contenuti, come avviene normalmente su Facebook. Le foto e i video possono essere visualizzati solo una volta e dopo 24 ore verranno eliminati.

Chi vuole condividere contenuti privatamente, scegliendo specifici destinatari, può utilizzare la funzionalità Direct. Per inviare foto e video “diretti” è sufficiente toccare l’icona della fotocamera in alto a sinistra nella sezione Notizie. Gli amici possono vedere foto e video fino a due volte. Dopo 24 ore dalla visualizzazione, i contenuti spariranno e non potranno più essere rivisti.

L’ultima novità è Stories, simile a quella già disponibile su Instagram (e ovviamente su Snapchat). Le storie di Facebook sono praticamente una raccolta di foto e video che vengono condivisi durante la giornata. Le foto e i video aggiunti alle storie scompariranno dopo 24 ore e non verranno mostrate sulla bacheca o nel News Feed. Gli amici possono rispondere alla storia, inviando una risposta individuale in Direct. Per aggiungere un contenuto alla storia è sufficiente toccare l’icona “La tua storia” visualizzata nella parte superiore dell’applicazione.