HERE WeGo, trasporto pubblico su Samsung Gear S3

Luca Colantuoni,

HERE WeGo è stata una delle prime app di terze parti compatibili con il Samsung Gear S3. La versione originale consentiva la navigazione satellitare, mostrando le indicazioni per automobili e pedoni. Con l’ultimo aggiornamento è stato introdotto anche il supporto per i trasporti pubblici. La seconda novità permette di effettuare il mirroring sugli smartphone Galaxy.

Difficilmente i guidatori utilizzano uno smartwatch per cercare il percorso migliore verso una destinazione, in quanto un navigatore standalone o la versione di HERE WeGo per smartphone forniscono indicazioni più chiare su uno schermo di maggiori dimensioni, evitando anche di abbassare lo sguardo verso il polso. Molto più utile è invece la funzionalità che visualizza le informazioni sui mezzi di trasporto pubblici (bus, tram, metro e altri). HERE WeGo per Samsung Gear S3 fornisce le stesse indicazioni disponibili sulle app per iOS e Android.

L’utente può vedere la posizione delle stazioni e delle fermate sulla mappa, leggere la distanza dalla stazione/fermata più vicina e il tempo richiesto per raggiungerla. Sullo schermo dello smartwatch vengono mostrati il nome della fermata, l’orario di arrivo del prossimo bus/metro/treno e i successivi passaggi. HERE ha modificato alcune proprietà delle mappe, come la dimensione del testo, per visualizzare le informazioni in modo più chiaro.

Gli utenti che possiedono anche uno smartphone Galaxy possono sfruttare la modalità mirroring per vedere le indicazioni, i luoghi recenti e le destinazioni cercate su uno schermo più grande. Con la nuova versione sono stati risolti alcuni bug e migliorata la stabilità dell’applicazione. HERE WeGo per Gear S3 può essere scaricata dallo store Samsung.