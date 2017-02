I prodotti Nest debuttano in Italia

Filippo Vendrame,

I prodotti Nest per le smart home arrivano ufficialmente sugli scaffali dei centri commerciali in Italia e nelle vetrine dei principali eshop della rete a partire da oggi. Da oggi, dunque, Nest Learning Thermostat, Nest Cam Indoor e Nest Cam Outdoor saranno disponibili all’acquisto da Amazon, Media World, ePrice e Google Play Store. Nest Learning Thermostat potrà essere acquistato a 249 euro, Nest Cam Indoor a 199 euro e Nest Cam Outdoor a 199 euro.

Nest Learning Thermostat è un termostato smart per la casa che non si limita a regolare la temperatura degli ambienti dell’abitazione perché impara anche le abitudini delle persone che vivono nella casa ottimizzando, così, le temperature e contestualmente anche il risparmio energetico. Nest Cam Outdoor, invece, è una videocamera per la sorveglianza degli ambienti esterni, resistente agli agenti atmosferici come l’acqua, ed in grado di tenere sempre sotto controllo quanto accade al di fuori dell’abitazione. La videocamera registra continuamente le immagini che sono disponibili attraverso un servizio cloud. Questo servizio di memorizzazione dei filmati garantisce il salvataggio solamente delle ultime ore di registrazione. Tuttavia, mettendo mano al portafogli gli utenti potranno usufruire di un sistema di archiviazione di tutta la cronologia delle registrazione video.

Nest Cam Indoor, è la variante della videocamera per la sorveglianza interna. Le funzionalità sono le medesime della videocamera per esterni.

Inoltre, con l’arrivo sul mercato italiano dei propri prodotti, Nest rende disponibile una nuova versione dell’app, disponibile anche in lingua italiana e con ulteriori miglioramenti delle notifiche Nest Cam.