Apple: carnevale brasiliano con iPhone 7 Plus

Marco Grigis,

Apple vola in Brasile per mostrare le potenzialità della doppia fotocamera di iPhone 7 Plus. È quanto mostra il nuovo spot realizzato dall’azienda di Cupertino, e pensato per una diffusione televisiva unicamente locale, in occasione dell’imminente carnevale. Un filmato ideato per lodare le qualità di ripresa dell’ultimo nato fra gli smartphone Apple, tra colori e maschere, ma anche ritratti e scatti notturni.

Lo spot, diffuso sulla piattaforma YouTube e in rotazione su alcune emittenti locali, si focalizza sull’energia e sui colori tipici del carnevale brasiliano. Grazie a un’accattivante canzone in portoghese, nonché a una sequenza veloce di immagini realizzate con la tecnica dello stop motion, la società svela quanto sia versatile la nuova doppia fotocamera di iPhone 7 Plus, sia in qualità di riprese che in resa dei colori.

Come già ampiamente noto, iPhone 7 Plus incorpora due obiettivi affiancati: un classico grandangolo da 12 megapixel, abbinato a un tele dalla medesima risoluzione, nonché dotato di uno zoom ottico da tre ingrandimenti. Grazie alle potenzialità di iOS 10, le due fotocamere possono essere sfruttate non solo per la cattura dei dettagli più lontani, ma anche per ottenere ritratti e bokeh dall’aspetto del tutto professionale. Una possibilità di cui Apple ha approfittato per il suo ultimo spot, dove molti dei soggetti inquadrati vengono ripresi proprio avvalendosi di un bokeh di sfondo. La modalità Ritratto, basata su un complesso sistema di mapping 3D dei soggetti dello scatto, è unicamente disponibile per gli iPhone 7 Plus aggiornati a iOS 10.1 o versioni superiori.

Intitolato “Meu Bloco na Rua”, il video è stato interamente realizzato con lo smartphone targato mela morsicata, approfittando anche della tecnica dello stop motion. Affiancando singoli scatti in rapida sequenza, tanto da simulare un movimento affine alla registrazione di un video, il gruppo ha potuto confermare l’elevata qualità di ogni ripresa, con colori e illuminazione perfettamente bilanciati in qualsiasi condizione di scatto. Anche e soprattutto in ambienti bui: alcuni dei personaggi, infatti, indossano maschere e trucchi fluorescenti.