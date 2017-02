LG G6, resistente, affidabile e intelligente

Luca Colantuoni,

Tra pochi giorni verrà annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona il nuovo LG G6. Il produttore coreano ha confermato alcune caratteristiche, come lo schermo Full Vision, il processore Snapdragon 821 e l’audio Hi-Fi. Nelle ultime ore sono apparsi online altri indizi (sotto forma di immagini) che svelano le principali differenze rispetto all’attuale G5.

Nella prima immagine è scritta la frase “Resist more. Under pressure” che indica chiaramente la resistenza all’acqua. Il G6 avrà infatti un telaio unibody in alluminio che impedirà l’ingresso di liquidi. Ciò ovviamente impedirà la rimozione della batteria. La seconda immagine riporta invece la frase “Reliability. Check, check, check“. In questo caso il riferimento è probabilmente all’affidabilità della batteria e ai numerosi test effettuati per garantire la sicurezza. A tale proposito, una fonte coreana afferma che la capacità sarà di 3.200 mAh, 400 mAh in più rispetto al G5.

Nella terza e ultima immagine si può leggere la frase “Less artificial. More intelligence” che suggerisce la presenza di un assistente personale. Quasi certamente si tratta di Google Assistant, la tecnologia disponibile finora solo sui Pixel. Ciò significa anche che sul G6 verrà installato Android 7.1 Nougat.

Per quanto riguarda la dotazione hardware non ci sono novità. Il nuovo top di gamma del produttore coreano avrà uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel), processore Snapdragon 821, almeno 4 GB di RAM e 32 GB di storage, doppia fotocamera posteriore, audio Hi-Fi, lettore di impronte digitali, scanner dell’iride e porta USB Type-C.