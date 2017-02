Meizu M5s, nuovo smartphone Android economico

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato il successore del Meizu M3s. Il nuovo Meizu M5s eredita diverse caratteristiche dal precedente modello, come design e materiali, ma integra uno schermo di maggiori dimensioni e un processore più veloce. Il prezzo ha subito però un leggero ritocco verso l’alto. Lo smartphone Android è stato presentato in Cina, ma dovrebbe essere distribuito in Italia, dato che il Meizu M3s è in vendita anche nel nostro paese.

Esteticamente non ci sono differenze evidenti tra i due dispositivi. La parte posteriore del Meizu M5s è identica a quella del Meizu M3s, mentre in quella frontale si nota solo lo spostamento dei sensori. Il nuovo modello possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo 2.5D da 5,2 pollici con risoluzione HD (19280×720 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6753 a 1,3 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore Sony da 13 megapixel, obiettivo con 5 lenti, apertura f/2.2, PDAF e flash dual LED, mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel con apertura f/2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e LTE. Lo slot ibrido può ospitare due SIM in formato nano oppure una nano SIM e una microSD. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e può essere ricaricata fino al 56% in circa 36 minuti. il pulsante Home nasconde il lettore di impronte digitali mTouch 2.1 che permette lo sblocco dello smartphone. Dimensioni e peso sono 148,2×72,5×8,4 millimetri e 143 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia Flyme OS 6.0. Il Meizu M5s sarà in vendita dal 20 febbraio nei colori Rose Gold, Moonlight Silver, Champagne Gold e Star Gray. I prezzi sono 799 yuan (circa 110 euro) per la versione da 16 GB e 999 yuan (circa 140 euro) per la versione da 32 GB.