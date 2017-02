Microsoft Windows Insider Program for Business

Filippo Vendrame,

Microsoft punta da sempre, moltissimo, nel settore aziendale ed in una recente interista, Dona Sarkar, responsabile del programma Windows Insider, ha lodato l’importanza della partecipazione del mondo business al programma. Effettivamente, al recente NexTech Africa, la casa di Redmond ha suggerito alle imprese di installare le ultime build Insider nell’1% dei loro dispositivi per iniziare a testare le novità che arriveranno in futuro per Windows 10.

Microsoft, tuttavia, intende incentivare ed incrementare la partecipazione delle aziende allo sviluppo della sua piattaforma software all’interno del programma Windows Insider. All’appuntamento Ignite australiano, la casa di Redmond ha, proprio per questo, annunciato “Windows Insider Program for Business” (WIP4Biz), sostanzialmente la declinazione per le aziende del già ben noto programma Windows Insider. Uno degli obiettivi di questo nuovo programma è quello di mettere a fuoco lo sviluppo di Windows 10 sugli aspetti che sono maggiormente critici in ambito aziendale.

La casa di Redmond vuole comprendere maggiormente le esigenze dei suoi clienti, migliorando, così, l’intero percorso di sviluppo. WIP4Biz, in buona sostanza, sarà un’estensione del normale programma Windows Insider ed il suo funzionamento di base sarà il medesimo di quello per gli utenti consumer. Gli iscritti, dunque, potranno disporre di forum dedicati, blog, sondaggi e di molto altro ancora.

Il programma Windows Insider Program for Business sarà introdotto progressivamente nel corso del prossimi mesi.