Le nuove TV LED di Panasonic: Ultra HD e HDR

Modelli con pannello Ultra HD o Full HD, per soddisfare ogni esigenza di intrattenimento domestico. I nuovi TV LED Panasonic nascono con l’obiettivo di portare l’esperienza del grande cinema in salotto, offrendo una qualità impeccabile delle immagini e un design ricercato. Saranno in vendita anche in Italia a partire dal mese di marzo, a prezzi non ancora annunciati.

Ultra HD e HDR

Una priorità in fase di progettazione, per il produttore nipponico, è stata quella di garantire il supporto all’High Dynamic Range, per la resa fedele di ogni minimo dettaglio e per la riproduzione accurata di ogni tonalità di colore. Per questo motivo è assicurata la compatibilità con lo standard HDR10 dei dischi Blu-ray e dei servizi di streaming (come Netflix e YouTube), così come con le trasmissioni televisive Hybrid Log-Gamma (HLG) che arriveranno entro l’anno. A questo proposito si segnala anche la presenza di una modalità pensata appositamente per il gioco che riduce al minimo la latenza, dedicata a coloro che collegano alla TV le console di ultima generazione con HDR.

Design

Per l’intera gamma, Panasonic si è basata sul progetto Art & Interior, una ricerca sullo sviluppo estetico degli apparecchi che prende in considerazione trend appartenenti agli ambiti della moda, dell’architettura e del design d’interni. L’impiego di materiali pregiati, unitamente alla personalizzazione dei piedistalli, offre uno stile capace di adattarsi ad ogni casa.

EX780, EX700, EX600, ES500 e ES400

La linea EX780 offre modelli da 50, 58, 65 e 75 pollici, tutti con design Swivel & Lift. I pannelli sono 4K a 2.400 Hz, con processore Studio Colour HCX2 (lo stesso dei modelli OLED) e pannello Super Bright con retroilluminazione per l’High Dynamic Range controllata in modo mirato attraverso l’Enhanced Local Dimming.

EX700, disponibile nelle versioni da 40, 50, 58 e 65 pollici, offre invece uno schermo Ultra HD a 1.600 Hz, un ampia gamma cromatica grazie ad uno spettro colore esteso, HDR, Local Dimming e Switch Design con piedistallo smart regolabile. Ancora, EX600 (40, 49, 55 e 65 pollici) unisce la definizione del 4K all’HDR, una retroilluminazione con dimming adattativo per livelli elevati di contrasto, il già citato Switch Design e l’interfaccia My Home Screen 2.0 con media player integrato.

Si passa ai modelli Full HD con ES500 (24, 32 e 40 pollici), che nonostante la risoluzione inferiore offre un pannello a 600 Hz, la condivisione dei contenuti multimediali dai dispositivi mobile attraverso al funzionalità Swipe & Share, retroilluminazione con dimming adattativo, streaming domestico tramite server dedicato e My Home Screen. L’elenco si conclude con la gamma ES400 (sempre Full HD a 400 Hz) che offre le medesime caratteristiche della linea appena descritta, ma con diagonali da 32, 40 e 49 pollici.