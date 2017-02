Panasonic KX-HNC800, videocamera per la smart home

Luca Colantuoni,

Panasonic ha annunciato l’arrivo in Italia della videocamera KX-HNC800 per la sorveglianza indoor. Tra le sue caratteristiche più interessanti si possono citare il pannello scorrevole che copre l’obiettivo, lo streaming in tempo reale sui dispositivi mobile e la funzionalità Pre-Record. La videocamera sarà disponibile a partire dal mese di maggio e potrà essere integrata nei kit Smart Home già in commercio.

La KX-HNC800 possiede un design molto gradevole. La videocamera ha la forma di un cilindro alto circa 14 centimetri e poggia su una base circolare. Il sensore CMOS da 2 megapixel consente di registrare video full HD (1920×1080 pixel) a 30 fps in formato H.264. L’obiettivo a lunghezza focale fissa (0,2 metri) è grandangolare e copre un’ampiezza di 142 gradi. La registrazione viene avviata automaticamente, quando il sensore di movimento rileva la presenza di persone o di animali all’interno dell’abitazione. La presenza del microfono permette di usare la videocamera come “baby monitor“, mentre il sensore di temperatura attiva un alert che viene inviato sullo smartphone dei genitori, quando viene superato il valore preimpostato.

Grazie alla funzione Pre-Record, l’elaborazione delle immagini viene avviata due secondi prima che il sensore attivi la registrazione. In questo modo è possibile individuare la presenza di ladri che attraversano velocemente la stanza. Le immagini della videocamera possono essere trasmesse in streaming sui dispositivi iOS e Android (con l’app Panasonic Home Network System) oppure salvate su schede di memoria. La videocamera integra infatti un modulo WiFi 802.11b/g/n e uno slot microSD.

La KX-HNC800 consente una comunicazione bidirezionale con microfono e altoparlante. Il sensore di luminosità attiva automaticamente la visione notturna, consentendo la registrazione in condizione di scarsa illuminazione. La videocamera dispone di un pannello a scorrimento manuale che copre obiettivo e microfono quando non si desidera registrare, in modo da garantire la privacy di eventuali ospiti. Il prezzo consigliato da Panasonic è 199,00 euro.