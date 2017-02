Apple annuncia la WWDC 2017

Marco Grigis,

Apple ha annunciato ufficialmente le date della WWDC 2017, il tradizionale evento dedicato al software e all’universo degli sviluppatori. E quest’anno vi è il ritorno a una storica location: quella di San Jose, presso il McEnery Convention Center. Un’occasione unica per tutti gli appassionati della mela morsicata, considerato come da qualche anno Apple approfitti proprio della Worlwide Developers Conference per lanciare le anteprime di iOS e macOS.

L’edizione 2017, la ventottesima della storia di Apple, si terrà dal 5 al 9 giugno, presso la location del McEnery Convention Center di San Jose. Come ogni anno, Apple è pronta ad accogliere sviluppatori da tutto il mondo, in particolare per presentare le novità, e le applicazioni più interessanti, per iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e, naturalmente, Mac.

Apple ha scelto il McEnery Convention Center in qualità di hub per un evento dalle dimensioni davvero estese: attorno alla struttura, infatti, sorgono numerosi hotel, nonché ristoranti, centri d’intrattenimento e di svago. Inoltre, in occasione della cinque giorni dedicata alla WWDC, il gruppo di Cupertino si starebbe organizzando con alcune imprese locali per offrire ai partecipanti delle esperienze inedite e speciali. La scelta di San Jose, inoltre, sembra essere motivata anche da una comodità geografica: si trova, infatti, a pochi minuti di distanza dal nuovo campus di Cupertino.

Come già accennato, al centro delle attenzioni di Apple vi saranno di certo le novità su iOS e macOS, con la probabile presentazione di iOS 11, nonché del successore di Sierra. Non è però tutto, poiché il gruppo prevede anche di lanciare degli importanti aggiornamenti per SiriKit, HomeKit, HealthKit e CarPlay, nonché la distribuzione di nuove API per i developer. Naturalmente, spazio anche ad approfondimenti, seminari e workshop per tutto il corso della settimana, con la possibilità di interagire con oltre 1.000 ingegneri Apple.

Il keynote d’apertura, così come alcuni degli appuntamenti dei giorni successivi, saranno trasmessi in streaming sul sito ufficiale Apple. L’apertura della distribuzione dei biglietti, invece, avverrà in primavera.