Da Google un fondo per insegnare l’informatica

Dal 2009, anno in cui sono stati introdotti, i programmi CS4HS (Computer Science for High School Award) hanno permesso di sostenere oltre 40.000 insegnanti in tutto il mondo. Tra coloro che ne hanno beneficiato figurano anche i nomi di alcuni istituti italiani, come l’Università di Torino, l’Università di Urbino, l’Università di Milano e la Sapienza di Roma.

Si tratta di un’iniziativa rivolta alle scuole superiori, alle università e alle organizzazioni non-profit impegnate nello sviluppo professionale e formativo degli insegnanti, in materia di istruzione informatica e computer science. Anche quest’anno si rinnova il bando, con le realtà interessate che hanno tempo fino al 19 marzo per sottoporre la propria candidatura: ciascuna di quelle selezionate riceverà un finanziamento fino ad un massimo pari a 15.000 euro.

È necessario rispettare alcuni criteri per poter accedere al fondo, riguardanti le attività relative all’informatica promosse dall’istituto, gli workshop organizzati per gli insegnanti e i progetti di computer science. Tutte le informazioni e il modulo da compilare per la richiesta possono essere consultati sulle pagine del sito ufficiale.

L’obiettivo di un’iniziativa come CS4HS è presto spiegato: puntare sulla formazione e sull’ottimizzazione delle conoscenze informatiche degli insegnati per poi, di conseguenza, favorire una comprensione delle materie da parte degli studenti, coloro che andranno a costituire la nuova generazione di professionisti e menti creative. Questa la testimonianza di Dennis Brylow, docente della Marquette University di Milwaukee (Wisconsin), tra gli istituti a cui sono stati assegnati i finanziamenti negli anni scorsi.