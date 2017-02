IBM crea una rete mesh wireless tra smartphone

Luca Colantuoni,

Tutti gli smartphone sul mercato integrano moduli WiFi e Bluetooth, anche quelli più economici. Allora perché non sfruttare questi chip per realizzare una rete mesh wireless? IBM Research ha sviluppato un sistema di comunicazione peer-to-peer che permette di informare gli utenti anche in assenza di connessione Internet o in paesi con reti mobile di scarsa qualità. Il suo nome è Mesh Network Alerts e può essere utilizzato per inviare avvisi sulle condizioni del tempo. La prima app compatibile è The Weather Channel per Android.

Oggi si sente spesso parlare di cloud computing, ma IBM ritiene che questo paradigma non è sostenibile, in quanto la quantità di dati da gestire cresce in maniera esponenziale e occorrono risorse di calcolo troppo elevate. La soluzione si chiama edge computing. Invece di potenti supercomputer si possono sfruttare gli smartphone per trasmettere i dati ad altri dispositivi mobile, creando appunto una rete mesh peer-to-peer. Con Mesh Network Alerts è possibile diffondere avvisi di pericolo anche quando la rete mobile è congestionata, come accade durante i disastri naturali. Ovviamente i messaggi impiegano più tempo per raggiungere la destinazione e la quantità di dati è limitata. Ecco perché gli avvisi sulle condizioni del tempo sono la migliore applicazione della tecnologia.

Gli scienziati di IBM hanno sviluppato algoritmi che consentono di consumare solo l’1% della batteria in un’ora, nonostante l’uso dei moduli radio degli smartphone. Inoltre, il sistema garantisce che il messaggio venga instradato correttamente da un dispositivo a quello vicino entro un raggio di circa 30 metri, anche se lo smartphone è in tasca. Non serve nemmeno l’interazione dell’utente perché l’avviso viene trasmesso in maniera automatica.

L’informazione non deve essere intercettata (qualcuno potrebbe inviare fake alerts), quindi IBM ha utilizzato tecniche di crittografia avanzata per proteggere la trasmissione. Gli utenti riceveranno solo messaggi certificati da The Weather Company. Weather Channel per Android è indirizzata principalmente ai mercati emergenti in Asia, America Latina e Africa. L’app è stata ottimizzata per occupare poco spazio (solo 3,2 MB) e per funzionare anche in presenza di vecchie reti mobile.