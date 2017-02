Moto G5 e G5 Plus, immagini e specifiche complete

Luca Colantuoni,

Il protagonista principale del Mobile World Congress 2017 di Barcellona sarà il nuovo LG G6, ma è previsto l’annuncio di altri interessanti smartphone, tra cui i Moto G5 e Moto G5 Plus di Motorola. Il rivenditore spagnolo K-Tronix ha svelato in anticipo tutte le specifiche dei due modelli, pubblicando online anche alcune immagini. Le pagine sono state successivamente rimosse dal sito, ma non abbastanza velocemente. La quinta generazione della fortunata serie non ha quindi più segreti.

Sui documenti pubblicati dal rivenditore sono chiaramente visibili i logo di Motorola e Lenovo, quindi le informazioni provengono sicuramente dal produttore cinese. Rispetto agli attuali Moto G4 e Moto G4 Plus si notano subito alcune differenze estetiche. Entrambi i modelli hanno un telaio in alluminio e un pulsante Home di forma rettangolare con angoli arrotondati, sotto il quale è presente il lettore di impronte digitali. La lente della fotocamera posteriore è circolare (incassata nel Moto G5, sporgente nel Moto G5 Plus) ed è stato aggiunto il logo “moto” sulla parte superiore dello schermo. Purtroppo, la nota dolente è rappresentata dalle specifiche, inferiori a quelle della precedente generazione. Probabilmente, il Moto G5 prenderà il posto del Moto G4 Play, mentre il Moto G5 Plus sostituirà il Moto G4.

Motorola Moto G5

Il Moto G5 possiede uno schermo da 5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 3. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 430 a 1,4 GHz, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel con autofocus a rilevamento di fase (PDAF), mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Oltre al lettore di impronte sono presenti accelerometro, giroscopio, sensori di prossimità e luce ambientale. La batteria da 2.800 mAh (rimovibile) supporta la ricarica rapida. Dimensioni e peso sono 144,3x73x9,5 millimetri e 145 grammi. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Il Moto G5 verrà offerto in due colori: Lunar Grey e Fine Gold.

Motorola Moto G5 Plus

Il Moto G5 Plus possiede uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 3. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz, 2 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 12 megapixel con autofocus ibrido (PDAF e laser), mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Oltre al lettore di impronte sono presenti accelerometro, giroscopio, sensori di prossimità e luce ambientale. La batteria da 3.000 mAh (non rimovibile) supporta la ricarica rapida (Turbo Power). Dimensioni e peso sono 150,2x74x7,9 millimetri e 155 grammi. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Il Moto G5 Plus verrà offerto in due colori: Lunar Grey e Fine Gold.