Project Scorpio sarà svelata l’11 giugno

Filippo Vendrame,

Project Scorpio o Xbox Scorpio, la nuova console di Microsoft, sarà annunciata il prossimo 11 giugno. La casa di Redmond, infatti, ha annunciato la data di E3 2017, il noto appuntamento annuale tutto dedicato al mondo dei giochi e all’ecosistema di Xbox. Curiosamente la data scelta è di domenica e l’evento si terrà, però, alle ore 23, orario italiano. Per conoscere le novità della casa di Redmond sarà necessario fare le ore piccole o attendere il lunedì mattina.

Tra circa 6 mesi, dunque, Microsoft toglierà i veli sulla sua nuova console, un prodotto di cui si sta discutendo moltissimo da tanto tempo e che dovrebbe rappresentare uno step evolutivo molto importante visto che dovrebbe disporre di un hardware davvero estremamente potente. Secondo, infatti, tutte le indiscrezioni uscite in questi mesi, la potenza di calcolo di Project Scorpio dovrebbe arrivare addirittura a superare i 6 TFLOPS e la console supporterà nativamente i giochi in 4K e sarà già predisposta per l’utilizzo della realtà virtuale. Insomma, si dovrebbe trattare di un prodotto avanzatissimo che, tuttavia, dovrebbe essere messo in vendita ad un prezzo abbordabile anche se ovviamente più alto rispetto all’attuale Xbox One S. La piattaforma software sarà sempre basata su Windows 10.

Oltre a Xbox Scorpio, Microsoft, ad E3 2017 dovrebbe annunciare nuovi giochi e soprattutto le novità software che arriveranno per la piattaforma Xbox, magari quelle che giungeranno con Redstone 3, il prossimo step di Windows 10 che dovrebbe arrivare verso la fine dell’anno.

Proprio negli scorsi appuntamenti di E3 infatti, furono annunciate importanti novità come la retrocompatibilità con i giochi Xbox 360 e tante novità software che stanno progressivamente arrivando sulla console.