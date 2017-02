Volantino MediaWorld, Xbox One S a 199 euro

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia oggi, 16 febbraio, un nuovo volantino delle offerte valevole sino al prossimo 26 febbraio. All’interno del volantino spicca la promozione “Ricicla, Rinnova, Risparmia“. Tutti coloro che porteranno un loro vecchio prodotto di elettronica potranno ricevere un certo tipo di sconto sull’acquisto di un nuovo dispositivo della medesima categoria. Per esempio, consegnando un vecchio smartphone si potrà avere uno sconto sull’acquisto di un altro smartphone.

Tra i prodotti in vetrina più interessanti c’è sicuramente la console Xbox One S 500 GB che con lo sconto potrà essere acquistata ad appena 199 euro. Console di Microsoft che è venduta in abbinamento con il gioco Minecraft. Grazie allo sconto, il Samsung Galaxy S7 potrà essere acquistato a 599 euro dando anche al diritto di ricevere un Galaxy Tab A in omaggio. Sempre grazie agli sconto, il Galaxy A5 2016 potrà essere acquistato a 249 euro mentre il Galaxy A3 2016 a 189 euro. Promozione che si estende anche ai computer. Opzione interessante a chi vuole cambiare il vecchio terminale di casa.

Tra i prodotti a volantino si evidenzia il Microsoft Surface Pro 4 che con lo sconto rottamazione potrà essere acquistato a 799 euro nella declinazione con processore Intel Core i5, 4GB di RAM e 128GB di SSD.

Sconti “rottamazione” che proseguono anche su molti modelli di fotocamere e soprattutto su tantissimi televisori di ultima generazione. Per esempio lo Smart TV 3D 4K di Panasonic da 58 pollici è acquistabile a 999 euro con un taglio del listino di ben 400 euro, ma solo rottamando un vecchio TV.