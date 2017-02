LG V30 con Snapdragon 835 e 6 GB di RAM?

Cristiano Ghidotti,

Lo smartphone LG G6 che sarà presentato tra una decina di giorni al Mobile World Congress 2017 di Barcellona sarà quasi certamente equipaggiato con il processore Snapdragon 821. Il produttore non è riuscito ad accaparrarsi una fornitura sufficiente di Snapdragon 835, a causa dell’accorso siglato da Qualcomm con Samsung per l’integrazione della CPU nel Galaxy S8.

Il top di gamma per il 2017 potrebbe così diventare il modello LG V30, che debutterà più avanti nel corso dell’anno e che potrebbe essere dotato proprio della variante 835, affiancata da ben 6 GB di RAM. Trattandosi di rumor e voci di corridoio, al momento le informazioni vanno prese con le pinze. Si parla inoltre di un miglioramento dalla tecnologia Quad DAC rispetto a quanto visto con V20, in modo da offrire un’esperienza di qualità ancora maggiore per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti audio. La fonte dell’indiscrezione parla poi di una doppia fotocamera, sia posteriore che anteriore (quattro sensori in totale), nonché di una misteriosa funzionalità inedita, al momento non svelata.

Il debutto ufficiale sul mercato di LG V30 dovrebbe avvenire durante la seconda metà dell’anno. Così come il suo predecessore, si tratterà di un phablet: la generazione attuale integra un display da 5,7 pollici principale (con risoluzione Quad HD) affiancato da un piccolo schermo secondario per l’accesso rapido a notifiche e applicazioni, oltre al processore Snapdragon 820, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per lo storage slot per schede microSD, doppia fotocamera posteriore (16 e 8 megapixel) e sensore frontale da 5 megapixel per i selfie. Maggiori informazioni a proposito del device potrebbero circolare proprio tra i padiglioni del MWC ormai alle porte, l’appuntamento più importante della stagione per tutto ciò che riguarda l’universo mobile.