Skype cambia volto, arrivano le reazioni

Filippo Vendrame,

Microsoft da tempo sta lavorando per modernizzare il suo client di comunicazione Skype all’interno di tutte le piattaforma dove è presente, sia quelle per i computer che per i dispositivi mobile. Microsoft, in particolare, ha grandi progetti per Skype che punta a voler far diventare il baricentro della comunicazione per i dispositivi Android ed iOS. Proprio per raggiungere questi obiettivi, la casa di Redmond sta continuando a lavorare duramente.

Questo sforzo si sta concretizzando con una completa revisione dell’applicazione Skype per Android ed iOS con un design completamente rivisto che si ispira molto a quello dell’applicazione universale per Windows 10. Una scelta comprensibile nel voler offrire la medesima esperienza d’uso indipendentemente da dove Skype sia utilizzato. Il layout dell’app è stato, dunque, pesantemente aggiornato ed è arrivata anche l’integrazione con i servizi di Bing. Il motore di ricerca di Microsoft avrà, dunque, la sua tab “Find” in cui gli utenti potranno ricercare i contenuti all’interno di Skype. Tutti i risultati potranno, poi, essere facilmente condivisi con gli utenti con un semplice click.

Inoltre, è possibile inserire GIF tramite il servizio Giphy ed anche reagire ad uno specifico messaggio con una serie di opzioni simili alle “reazioni” di Facebook.

Al momento, il nuovo Skype è ancora in fase di test. Tuttavia, gli utenti interessati possono già provarlo iscrivendosi al programma Skype Preview per scaricare dal Play Store di Google la versione sviluppo dell’applicazione. Gli utenti iOS, invece, devono diventare membri del programma TestFlight.

Non sono note, al momento, le tempistiche del rilascio della versione finale del nuovo Skype per Android ed iOS che porterà una piccola grande rivoluzione della comunicazione per i terminali di Big G ed Apple.