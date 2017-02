Vodafone lancia Shake Limited Edition

Filippo Vendrame,

Piccola ma interessante novità da Vodafone per i ragazzi under 30. L’operatore, infatti, ha deciso di rivedere la tariffa Vodafone Shake attivabile da tutti coloro che sotto i 30 anni comprano una nuova SIM. Rispetto alla precedente versione del piano tariffario, Shake Limited Edition prevede alcune migliorie. Trattasi di una novità importante visto che di recente ogni rimodulazione portava a dei peggioramenti.

Nei dettagli, Vodafone Shake Limited Edition offre a chi l’attiverà 300 minuti di chiamate voce, 100 SMS e 4GB di internet al prezzo di 9 euro ogni 4 settimane o 28 giorni. La precedente offerta costava di più, 12 euro, ed offriva solamente 3GB di traffico internet. Come specificato, Vodafone Shake Limited Edition vale solo per l’attivazione delle nuove SIM, anche senza portabilità. Non può, dunque, essere attivata dai già clienti. Inoltre, ogni cliente potrà attivare l’opzione tariffaria solamente su una SIM e non su più di una. Previsto un costo di attivazione una tantum di 15 euro addebitato sul credito residuo.

Da evidenziare che solamente 3 euro saranno addebitati immediatamente. I rimanenti 12 euro solamente solo se il cliente cambierà operatore prima dei 24 mesi. Trascorsi i 24 mesi, i 12 euro non saranno più richiesti. La promozione è compatibile con tutti gli add-on Vodafone Shake disponibili ed attivabili semplicemente shakerando il proprio smartphone con l’App My Vodafone.

Vodafone Shake Limited Edition potrà essere attivata sino al prossimo 14 marzo. Ulteriori dettagli direttamente sul sito di Vodafone Italia.