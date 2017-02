3 Italia rinnova il suo listino consumer

Filippo Vendrame,

La conclusone della prima convention di Wind Tre non ha sancito solo gli sviluppi della fusione tra Wind e 3 Italia perché contestualmente sono state anche lanciate nuove tariffe di 3 Italia per conquistare nuovi clienti. I piani ALL-IN sono riconfermati grazie al loro costante successo. Le nuove ALL-IN cambiano il nome ma la sostanza rimane tutta.

ALL-IN Start (400 min, 400 SMS, 4GB / 10 euro)

ALL-IN Prime (illim., 400 SMS, 8GB / 20 euro)

ALL-IN Master (illim., 300 SMS, 30GB / 30 euro)

L’accesso alla rete LTE è da attivarsi a parte ed in via promozionale costerà 0 euro. Si ricorda che l’accesso alla rete 4G LTE è possibile solamente attraverso smartphone compatibili con questo standard e solamente laddove è presente la nuova rete ad altra velocità di 3 Italia. In tutte le altre zone d’Italia dove è presente 3 Italia gli utenti navigheranno in 3G sin a 42 Mbps. Il roaming con TIM per le zone non coperte dalla rete dell’operatore prevede solamente l’accesso alla rete 2G. Entro agosto arriverà, invece, il roaming completo su Wind. All’offerta ALL-IN se ne affianca una nuova su credito residuo.

ALL-IN Start First Edition (400 min, 400 SMS, 6GB / 10 euro)

ALL-IN Prime F. Ed. (illim., 400 SMS, 8GB / 14 euro)

ALL-IN Master F. Ed. (illim., 300 SMS, 30GB / 21 euro)

Per i nuovi clienti è previsto un costo di attivazione di 9 euro, per i già clienti ricaricabili di ben 24 euro. Piccole novità anche per gli abbonamenti FREE che cambiano di nome ma non nella sostanza.

FREE 400 diventa FREE Start

FREE Unlimited diventa FREE Prime

FREE Vip diventa FREE Master

Sulle offerte che includono un terminale, 3 Italia lancia i GIGA Days cioè 10GB extra da consumarsi entro 60 giorni. Arriva anche Casa3 Limited Edition cioè 30GB di Internet sotto rete 3 con soglie settimanali e traffico illimitato la notte, a 15 euro, con Webcube4 e Samsung Galaxy TAB A da 7 pollici, inclusi.

Inoltre, Super Internet Express 50GB include, adesso, 50GB da utilizzarsi in 6 mesi a fronte di un costo una tantum di 40 euro.

Infine, i nuovi clienti 3 che attivano Casa3 e i clienti Infostrada che attivano un abbonamento potranno avere uno sconto del 50% sui piani ALL-IN su credito residuo.