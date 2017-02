3 Italia, stop al roaming con TIM ad agosto

Filippo Vendrame,

Ieri si è tenuta la prima convention del novo operatore Wind Tre. Grazie a Mondo 3 è possibile conoscere alcune delle prime novità operative del nuovo operatore nato dalla fusione tra Wind e 3 Italia. Innanzitutto, per ora Wind e 3 Italia rimarranno 2 brand distinti con offerte commerciali dedicate ma solamente per il mercato consumer. La prima offerta commerciale congiunta arriverà, invece, per il mercato business.

Tuttavia, il primo vero passo verso l’unificazione tecnica arriverà con la fine per 3 Italia del roaming nazionale con TIM che avverrà entro il mese di agosto 2017. Entro quella data i clienti passeranno ad utilizzare la rete Wind laddove quella di 3 Italia non sia presente. Il roaming sarà totale e quindi ci sarà l’accesso probabilmente anche alle reti 3G e 4G di Wind. Oggi, infatti, il roaming con TIM è limitato alla rete 2G. Entro dicembre 2017, invece, ci saranno le prime aree del paese con network unico dove i clienti potranno sperimentare una maggiore qualità della rete sia in fatto di copertura che di prestazioni. In breve, queste aree rappresenteranno i primi vagiti della nuova rete unificata dell’operatore.

Sino a che Wind e 3 Italia opereranno come entità distinte, Wind punterà su trasparenza, semplicità e chiarezza, mentre 3 Italia su trasparenza, tecnologia e fiducia.

Il dato oggettivo è che Wind e 3 Italia stanno lavorando a pieno regime all’attuazione della fusione che porterà alla nascita del primo operatore in termini di numero di clienti.

Maggiori dettagli sulle novità della prima convention di Wind Tre probabilmente arriveranno nelle prossime ore ma appare chiaro che già dalla prossima estate ci saranno succulente novità e che entro la fine dell’anno il nuovo soggetto inizierà a diventare pienamente operativo ed in grado di iniziare a sfidare colossi del calibro di TIM e Vodafone.