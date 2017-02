Galaxy Tab S3, nuove informazioni dal manuale

Luca Colantuoni,

Samsung sarà presente al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, ma non ci sarà il Galaxy S8, dato che lo smartphone verrà annunciato a fine marzo. Il produttore coreano ha tuttavia organizzato un evento per il 26 febbraio, durante il quale verrà mostrato il nuovo Galaxy Tab S3. Il manuale del tablet, pubblicato online, svela alcune funzionalità che sfruttano la S Pen in dotazione.

La serie precedente è disponibile in due versioni (8 e 9,7 pollici). Il Galaxy Tab S3 verrà offerto solo con schermo da 9,7 pollici (WiFi only e WiFi+LTE), ma Samsung ha aggiunto una stilo e funzionalità simili a quelle presenti sullo sfortunato Galaxy Note 7. L’utente potrà utilizzare Screen Off Memo per prendere appunti senza accendere lo schermo e salvarli nell’app Samsung Notes. Ci saranno inoltre le famose gesture Air Command che consentono di eseguire alcune operazioni (scrittura note, ritaglio e traduzione) posizionando la S Pen in corrispondenza delle icone, senza toccare il display.

Nel manuale ci sono anche dettagli sulla dotazione hardware. Il tablet avrà quattro altoparlanti (due sul lato superiore e due sul lato inferiore), una porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali sotto il pulsante Home, fotocamere posteriore e frontale, slot ibrido per SIM e microSD, jack audio da 3,5 millimetri e GPS. Sul lato sinistro è presente un connettore dock per la tastiera opzionale.

Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore Snapdragon 820, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, connettività WiFi, Bluetooth e LTE. Lo schermo Super AMOLED avrà una risoluzione di 2048×1536 pixel. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 7.0 Nougat. Insieme al Galaxy Tab S3, Samsung potrebbe annunciare anche il Galaxy TabPro S2 con Windows 10.