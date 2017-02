HTC non produrrà più smartphone economici

Luca Colantuoni,

Dopo l’ennesima trimestrale in rosso, HTC ha deciso di cambiare strategia per cercare di incrementare i profitti. Durante una conference call con gli azionisti, i dirigenti dell’azienda taiwanese hanno comunicato l’uscita dal mercato di fascia bassa. Nel corso del 2017 verranno presentati 6 o 7 smartphone, tutti di fascia media e alta. Il passaggio da “quantità” a “qualità” è già iniziato con l’annuncio degli U Ultra e U Play. Tra i futuri modelli ci sono sicuramente HTC 11 e HTC X10.

Il mercato degli smartphone di fascia alta è da anni monopolizzato da Apple e Samsung, quindi lo spazio per altri concorrenti è ridotto al minimo. Ecco perché molti produttori cercano di guadagnare market share, offrendo dispositivi più economici. HTC ha tentato di seguire questa strada, ma senza successo. Tra l’altro, la decisione di proporre il Desire 10 Lifestyle con un processore annunciato oltre tre anni prima (lo Snapdragon 400) appare molto discutibile. Per non parlare dei numerosi modelli della serie Desire che sembrano tutti uguali. Huawei, Honor, Xiaomi e altri produttori cinesi offrono smartphone con caratteristiche decisamente migliori a parità di prezzo.

Il presidente della divisione Smartphone and Connected Devices Business ha dichiarato che verrà ridotto il numero di modelli ad un massimo di 6 o 7, nessuno dei quali sarà di fascia bassa. Non è chiaro se la serie Desire verrà eliminata dal catalogo, ma il produttore promette che continuerà a fornire supporto per i dispositivi già sul mercato. Considerato l’annuncio degli U Ultra e U Play, entro fine anno verranno presentati altri 4-5 smartphone. Oltre al modello di punta (HTC 11) con Snapdragon 835 è previsto l’arrivo di HTC X10.

Il successore dell’attuale One X9 dovrebbe avere un telaio in alluminio e uno schermo full HD da 5,5 pollici. Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore octa core MediaTek MT6755, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 16 e 8 megapixel, lettore di impronte digitali. Il prezzo previsto è circa 290 dollari.