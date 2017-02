iPad Pro 2, iPhone 7 Red e SE 128 GB a marzo?

Marco Grigis,

Potrebbe essere una primavera davvero calda, quella in arrivo dalle parti di Cupertino. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Asia, infatti, sembra che Apple stia pensando a un grande evento per la classica presentazione tra marzo e aprile: in arrivo pare non vi siano solo i nuovi iPad, ma anche delle piccole novità relative all’universo iPhone. Al momento, tuttavia, dalla California non giunge nessuna conferma, per una data del keynote non ancora rivelata al grande pubblico.

Le indiscrezioni in questione giungono da MacOtakara, portale giapponese solitamente abbastanza affidabile sul conto della mela morsicata, in base ad alcune fonti anonime dai distretti produttivi asiatici. Sembra che Apple sia pronta, tra marzo e aprile, a lanciare i suoi rinnovati tablet, tra cui un iPad Pro 2 da 12 pollici nonché il tanto vociferato esemplare da 10.5 pollici, dotato di schermo borderless. Non è però tutto, poiché gustose novità potrebbero palesarsi anche per l’universo iPhone.

Il primo rumor, e forse quello più scontato, è relativo a un refresh della linea iPhone SE, presentata proprio lo scorso anno in primavera. Lo smartphone, dalle fattezze simili a iPhone 5S ma dalle performance del tutto analoghe a iPhone 6S, potrebbe essere aggiornato con una nuova disponibilità di storage, dalla capacità massima di 128 GB. Non dovrebbero giungere modifiche sul fronte estetico, ma non si esclude un aggiornamento dei processori e delle fotocamere, per rendere la seconda generazione di SE più simile in potenza a iPhone 7.

MacOtakara, inoltre, sostiene il gruppo californiano sia pronto al lancio di un nuovo esemplare proprio per la linea iPhone 7, una versione dalla scocca rossa per la linea dei device (PRODUCT)Red. Su questa indiscrezione, vi è però minore accordo fra gli esperti: considerato come pochi mesi più tardi la società possa presentare i nuovi iPhone 7S e iPhone 8, appare incomprensibile la disponibilità così ravvicinata di un rinnovato iPhone 7.

Infine, viene considerata probabile la presentazione di nuovi cinturini per Apple Watch, mentre più inverosimile appare il lancio di un MacBook da 12 pollici con hardware migliorato. Non resta che attendere la primavera, nonché di conoscere la location: Apple sarà pronta a inaugurare la nuova Spaceship di Cupertino?