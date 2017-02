LG G6, doppia fotocamera da 13 megapixel

Luca Colantuoni,

Nelle ultime settimane sono trapelate numerose informazioni sul nuovo top di gamma che LG presenterà al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Anche il produttore coreano ha svelato alcune caratteristiche dello smartphone, come il display Full Vision, l’audio Hi-Fi con Quad DAC e l’interfaccia UX 6.0, alle quali si aggiungono ora dettagli sulle fotocamere. Come è noto, il G6 avrà una doppia fotocamera posteriore, simili a quelle presenti nel V20. Nuove immagini apparse online mostrano il design del dispositivo e la modalità Always-On dello schermo.

LG ha comunicato che il G6 avrà due fotocamere posteriori da 13 megapixel, una normale e una grandangolare con angolo di visione pari a 125 gradi che simula il campo visivo degli occhi umani e scatta immagini di elevata qualità, senza distorsioni laterali. Le nuove funzionalità dell’app Fotocamera sfruttano al meglio il display Full Vision da 5,7 pollici (2880×1440 pixel) con rapporto di aspetto 18:9. Gli utenti potranno visualizzare contemporaneamente la foto appena scattata e le altre salvate nella galleria oppure usare la modalità Square Camera che divide lo schermo in due quadrati identici con risoluzione di 1440×1440 pixel, consentendo lo scatto e la modifica simultanee delle foto in formato 1:1, come quelle pubblicate su Instagram.

Il G6 offrirà permetterà inoltre di ottenere foto dei cibi con colori più saturi (Food Mode), foto panoramiche a 360 gradi adatte ai visori VR e GIF animate, combinando fino a 100 immagini. Anche la fotocamera frontale, di cui non è stata svelata la risoluzione, avrà un obiettivo grandangolare (100 gradi) e consentirà di scattare selfie perfetti, grazie a numerosi filtri ed effetti.

Nell’immagine all’inizio dell’articolo si notano chiaramente la doppia fotocamera posteriore, il lettore di impronte digitali e l’ampio schermo da 5,7 pollici con la funzionalità Always-On. La fonte del sito 9to5Google afferma che il G6 integrerà un processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria flash e una batteria da 3.200 mAh. Lo smartphone avrà un telaio unibody in alluminio, resistente all’acqua (IP68). Il sistema operativo sarà Android 7.1 Nougat con Google Assistant.