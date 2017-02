Office per Mac, nuove opzioni per la Touch Bar

Luca Colantuoni,

Il nuovo MacBook Pro possiede un piccolo display orizzontale che ha sostituito i tradizionali tasti funzione. Su questa striscia touch è possibile visualizzare i comandi delle applicazioni compatibili per un accesso più rapido. Microsoft aveva rilasciato uno specifico aggiornamento di Office per Mac, ora è disponibile per tutti gli utenti. L’azienda di Redmond ha inoltre aggiunto nuove funzionalità in Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

La versione 15.31 della suite di produttività include la possibilità di ruotare gli oggetti inseriti in Word, Excel e PowerPoint mediante lo slider visualizzato sulla Touch Bar. Altre novità sono specifiche per le singole applicazioni. La funzionalità sicuramente più utile è il Focus Mode di Word che permette di nascondere la ribbon, lasciando tutto lo spazio a disposizione del documento. I principali comandi di formattazione sono mostrati sul piccolo display. Basta un tocco per cambiare stile e colore del testo, aggiungere un elenco puntato o numerato e inserire commenti, foto e link.

In Excel è possibile digitare il segno = in una cella per mostrare sulla Touch Bar le formule usate di recente. L’utente può anche scegliere lo spessore dei bordi, il colore della cella e il tipo di grafico. Il pulsante Reorder Objects in PowerPoint produce una mappa di tutte le slide, mentre i controlli mostrati durante la presentazione consentono di vedere le miniature e il timer.

Infine, il supporto per la Touch Bar in Outlook permette di accedere velocemente ai comandi più usati per email e calendario, inserire un allegato e partecipare ai meeting con Skype for Business. Altre funzionalità verranno aggiunte nei prossimi mesi.