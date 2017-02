TIM, rinnovi ogni 4 settimane anche su rete fissa

Filippo Vendrame,

Brutte notizie per tutti gli abbonati ad un servizio di rete fissa di TIM. Tutti coloro che usufruiscono, per esempio, di un abbonamento ADSL più voce o Fibra più voce a partire dal primo aprile 2017 pagheranno il canone non più su base mensile ma ogni 4 settimane o 28 giorni. TIM, dunque, dopo aver da tempo scelto di allinearsi alla tendenza di richiedere il pagamento dei canoni di abbonamento ogni 4 settimane sulle linee mobile adotta questa antipatica modalità anche su rete fissa. Una scelta che sicuramente alimenterà le polemiche dei consumatori perchè di fatto impone agli abbonati un rincaro sostanzioso.

Un rinnovo ogni 28 giorni o 4 settimane significa sostanzialmente pagare 13 rate annuali e non più 12. L’avviso i clienti TIM lo riceveranno a partire dalla fattura di febbraio. TIM prova a addolcire la pillola sottolineando che a fronte di un rincaro del 9% del canone annuo ci sarà, contestualmente, un risparmio sino a 20 euro all’anno per chi riceveva la fattura cartacea a casa. La fatturazione, infatti, sarà inviata al cliente ogni 8 settimane. Ovviamente, per chi ha scelto di ricevere digitalmente la fattura ci saranno solamente aumenti da questa rimodulazione di TIM. Tutti coloro che non accettassero la scelta dell’operatore di cambiare le modalità di fatturazione potranno recedere entro il 31 marzo senza alcun onere.

Le modalità sono scritte nero su bianco in bolletta che si invita a leggere con attenzione ma prevedono sostanzialmente l’invio di una raccomandata o di un fax ai ricapiti indicati con oggetto “modifica delle condizioni contrattuali”.