Wind rinnova la sua offerta consumer

Filippo Vendrame,

Dalla convention di Wind Tre sono uscite anche novità riguardanti il listino dell’operatore arancione. Sino a che, infatti, non arriverà la fusione vera e propria, Wind e 3 Italia continueranno ad operare indipendentemente, almeno a livello di offerta consumer. La nuova offerta per la clientela di Wind, in realtà non è particolarmente innovativa ma alcune ritocchi sono comunque interessanti.

Sino al 26 marzo continua la promozione “Porta i tuoi amici in Wind” che permette di ottenere 2GB gratis di internet per ogni amico “portato” sino ad un massimo di 8GB. Nessuna novità anche per ALL Digital che continua ad essere rinnovata grazie al suo successo. Opzione tariffaria che prevede 500 minuti e 5GB a 10 euro anziché 15 se si rispettano alcune precise regole come contattare l’assistenza solo via telematicamente. Nessuna novità anche per l’apprezzata Wind Magnum. Tra le vere novità di Wind si evidenzia, invece, ALL Inclusive che sino al 7 gennaio 2018 raddoppia e per tutto il 2017 gli utenti potranno avere 1000 minuti di chiamate, 1000 SMS e 4GB di internet a 12 euro ogni 4 settimane.

Costo di attivazione di 30 euro che sarà scontato a 9 euro per i nuovi clienti ed a 15 euro per i già clienti a patto che la SIM non sia disattivata prima di 24 mesi. In caso contrario sarà addebitato il costo scontato.

GIGA MAX LIMITED EDITION offre, invece, 10GB di internet da utilizzarsi entro 3 mesi a 10 euro una tantum. Una volta terminato il bundle si continuerà a navigare alla velocità ridotta di 32 Kbps.

Maggiori informazioni sul sito di Wind.