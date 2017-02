Future Viewing, una mostra VR sulla sicurezza

Cristiano Ghidotti,

Il potenziale espressivo e immersivo della realtà virtuale sfruttato per la creazione di opere che siano in grado di rappresentare al meglio il tema della sicurezza online. Questa l’idea alla base di Future Viewing, mostra temporanea organizzata da Google. Il percorso espositivo è formato da un totale di dieci installazioni realizzate con Tilt Brush, applicazione VR studiata per consentire a chiunque di dipingere in tre dimensioni, in modo semplice e intuitivo.

Ai visitatori basterà guardare all’interno di un visore Cardboard per accedere, in forma del tutto gratuita, alla mostra, con una passeggiata in realtà virtuale tra le opere. Chiunque potrà inoltre cimentarsi nella creazione della propria, con Google pronta a selezionare le migliori per poi esporle.

Quelle scelte per Future Viewing sono state realizzate da alcuni artisti emergenti in occasione del progetto Vivi Internet al Sicuro, iniziativa messa in campo a partire dal 2015 in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e Altroconsumo, al fine si sensibilizzare gli italiani sul corretto utilizzo degli strumenti dedicati alla tutela della sicurezza sul Web. Queste le parole di Vincenzo Riili, direttore marketing di Google in Italia.

Abbiamo percorso oltre 2.600 km con il nostro bus, incontrando insieme ai partner migliaia di persone in cinque città italiane (Milano, Cagliari, Napoli, Bologna e Roma) dove abbiamo effettuato oltre 4.000 controlli di sicurezza degli account Google. Oggi con Future Viewing, torniamo a ricordare agli italiani quanto sia importante dedicare anche pochi minuti alla verifica delle proprie impostazioni di privacy e sicurezza.

Visitare la mostra sarà anche l’occasione per ricevere consigli e suggerimenti utili a incrementare la sicurezza online, effettuando un controllo del proprio account. L’appuntamento con Future Viewing è fissato per le giornate del 3, 4 e 5 Marzo in via Vincenzo Capelli, a Milano, vicino a piazza Gae Aulenti (fermata Garibaldi FS della metropolitana).