Honor V9: display Quad HD, 6 GB di RAM e foto 3D

Luca Colantuoni,

Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona è previsto l’annuncio del nuovo Huawei P10, ma il produttore ha già svelato in Cina il primo top di gamma del 2017. Si tratta di Honor V9, phablet Android con caratteristiche molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda la sezione fotografica. Il precedente Honor V8 non è disponibile ufficialmente in Italia, quindi anche il successore dovrebbe rimanere un’esclusiva per il mercato locale.

Solitamente la serie Honor V è posizionata un gradino sotto le serie P e Mate di Huawei, ma stavolta le differenze rispetto ai top di gamma sono minime. Come per i recenti Honor 8 e Mate 9, anche per Honor V9 è stato curato molto l’aspetto estetico. Il phablet possiede un telaio unibody in alluminio con uno spessore di circa 7 millimetri e uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 960, affiancato da 4 o 6 GB di RAM LPDDR4 e 64 o 128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD.

Per la fotocamera posteriore sono stati scelti due sensori da 12 megapixel con apertura f/2.2 e flash dual LED. La configurazione dual camera permette di scattare immagini più luminose e applicare l’effetto bokeh. Huawei ha evidenziato inoltre che il nuovo Honor V9 è il primo smartphone al mondo che consente la modellazione 3D. Grazie all’autofocus laser, la doppia fotocamera scatta foto 3D che possono essere stampate in tre dimensioni. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel.

Galleria di immagini: Honor V9, immagini dello smartphone

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE. Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e una batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.0. Honor V9 sarà disponibile in quattro colori (nero, blu, rosso e oro). I prezzi sono 2.599 yuan (4GB/64GB) e 2.999 yuan (6GB/128GB).