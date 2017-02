Nintendo Switch: il peso dei giochi in download

Cristiano Ghidotti,

La nuova console del gruppo nipponico, Nintendo Switch, è equipaggiata con 32 GB di memoria interna. Una parte è però occupata dal sistema operativo, lasciando circa 25 GB a disposizione degli utenti, per il download dei giochi e il salvataggio dei contenuti. Ecco perché, chi si appresta ad acquistare la piattaforma fin dal day one del 3 marzo, deve prevedere anche la spesa per una microSD.

Le schede esterne saranno necessarie per scaricarvi i titoli. Oggi Nintendo, attraverso le pagine del sito giapponese, ha reso noto il loro peso. Quello più atteso, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, occuperà ad esempio 13,4 GB e teoricamente potrebbe essere immagazzinato nello storage interno. Quando sarà il momento di installare Dragon Quest Heroes I & II, però, una microSD si rivelerà essenziale, poiché il pacchetto occuperà ben 32,00 GB. Si ricorda che Switch offre uno slot proprio per l’utilizzo di schede microSD esterne, con supporto garantito per tagli che arrivano a 2 TB (nonostante queste non siano ancora disponibili sul mercato).

Ecco dunque, direttamente dal sito nipponico di nintendo, il peso dei giochi in arrivo per la nuova console ibrida Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 13,4 GB;

Mario Kart 8 Deluxe 8,00 GB;

Puyo Puyo Tetris 1,09 GB;

Disgaea 5 5,92 GB;

Snipperclips 1,60 GB;

I Am Setsuna 1,40 GB;

Dragon Quest Heroes I & II 32,00 GB;

Nobunaga’s Ambition 5,00 GB.

Questa la scheda tecnica completa.

Dimensioni: 102x239x13,9 mm (con Joy-Con collegati), 28,4 mm di spessore nel punto più alto;

peso: 297 grammi (398 grammi con Joy-Con collegati);

display: 6,2 pollici LCD touchscreen capacitivo con risoluzione 1280×720 pixel;

CPU e GPU: NVIDIA Tegra personalizzato;

memoria interna: 32 GB (espandibile con schede fino a 2 TB);

connettività: wireless (WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1 e LAN con adattatore acquistabile separatamente;

output video: 1920×1080 pixel a 60 fps via HDMI, 1280×720 pixel su display touchscreen;

audio output: linear PCM 5.1;

altoparlanti: stereo;

USB: Type-C per il caricamento e la connessione al dock;

jack per le cuffie: stereo;

slot Game Card: solo per giochi Nintendo Switch;

slot microSD: supporto a microSD, microSDHC e microSDXC (richiede un aggiornamento via Internet al primo utilizzo);

sensori: accelerometro, giroscopio, di luminosità;

ambiente operativo: temperatura 5-35° C, umidità 20-80%;

batteria: agli ioni di litio da 4.310 mAh, rimpiazzabile a pagamento tramite assistenza ufficiale Nintendo;

autonomia: oltre sei ore, a seconda della modalità di utilizzo;

tempo di ricarica: circa tre ore in modalità standby.