Samsung Galaxy S8, nuove immagini dello smartphone

Luca Colantuoni,

Nel corso delle ultime settimane sono apparse online diverse immagini del Galaxy S8, ma le ultime foto provenienti dalla Cina mostrano per la prima volta lo smartphone acceso e alcune funzionalità software. Si nota inoltre l’ampia superficie di visualizzazione, ottenuta riducendo al minimo lo spessore delle cornici superiore e inferiore. Il nuovo design quasi “all-screen” è stato confermato anche dall’app Secore Folder per Galaxy S7.

È noto da tempo che Samsung annuncerà due modelli (Galaxy S8 e Galaxy S8+) con display da 5,7 o 5,8 pollici e 6,1 o 6,2 pollici, entrambi di tipo dual edge. Nonostante l’aumento della diagonale, le dimensioni complessive saranno simili quelle dei Galaxy S7 e S7 edge, in quanto il produttore ha eliminato i pulsanti capacitivi e il pulsante Home (il lettore di impronte è stato spostato sul retro). Una delle immagini mostra il pulsante on-screen Indietro sul lato destro, come da tradizione Samsung.

È visibile inoltre la funzionalità Apps Edge per l’accesso rapido ai contatti, ai messaggi, al calendario e altre app. Due immagini evidenziano invece il profilo dello smartphone, la porta USB Type-C e la modalità Always-On Display. La disposizione dei fori nella parte superiore è identica a quella delle cover protettive mostrate online a metà gennaio (visibili nell’immagine all’inizio dell’articolo). Si notano chiaramente i fori per la fotocamera frontale, lo scanner dell’iride e i restanti sensori.

Il design dei Galaxy S8 è stato indirettamente confermato da Samsung. Dopo aver avviato l’app Secure Folder per Galaxy S7 viene infatti visualizzata un render che riproduce proprio i nuovi smartphone. La presentazione dei due dispositivi dovrebbe avvenire il 29 marzo, ma al momento non è arrivata nessuna comunicazione in merito dal produttore coreano.