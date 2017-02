Samsung mostrerà nuovi progetti VR al MWC 2017

Luca Colantuoni,

Il Galaxy S8 non sarà annunciato prima di fine marzo, ma Samsung sarà comunque presente al Mobile World Congress 2017, dove verrà svelato il nuovo Galaxy Tab S3. I visitatori della manifestazione spagnola potranno anche assistere alle dimostrazioni relative a quattro progetti Creative Labs che sfruttano tecnologie di realtà virtuale e aumentata.

Relumĭno

Relumino è sicuramente il progetto più interessante e quello che potrebbe arrivare sul mercato in tempi rapidi. Si tratta di un’applicazione per ipovedenti che permette di leggere libri e vedere immagini in maniera più nitida, sfruttando il visore Gear VR. La tecnologia consente anche di vedere la TV, senza utilizzare i costosi dispositivi attualmente in vendita. Il sistema effettua inoltre il remapping dei punti ciechi, spostando parti delle immagini, e usa la griglia di Amlser per correggere le immagini distorte causate dalla metamorfopsia.

Monitorless

Monitorless è una soluzione VR/AR di controllo remoto che permette di vedere i contenuti da altri dispositivi, come smartphone e PC. Tutti i componenti (CPU, proiettore, WiFi, batteria e speaker) sono inseriti in occhiali con lenti ottiche e vetri elettrocromici. Questi ultimi possono passare da trasparenti ad opachi o viceversa e quindi consentire l’uso di funzionalità AR e VR.



VuildUs

VuildUs è una soluzione che facilita la scelta dell’arredamento, verificando lo spazio disponibile prima dell’acquisto. Una videocamera di profondità effettua una scansione delle stanze a 360 gradi e i dati vengono usati per visualizzare una versione VR dell’abitazione, quando l’utente indossa il visore per la realtà virtuale. È possibile effettuare misure, scegliere il prodotto ideale e procedere all’acquisto con Samsung Pay.



traVRer

traVRer è una piattaforma per video a 360 gradi che permette di effettuare viaggi virtuali nei luoghi più famosi. Gli utenti possono muoversi in varie direzioni, vedere lo stesso posto in diverse ore del giorno e anche ascoltare i rumori reali. Si tratta quindi di una versione più “immersiva” di Google Street View.

Insieme ai Galaxy S8 e S8+, Samsung dovrebbe annunciare una nuova versione del visore Gear VR, compatibile con i due smartphone e corredato di controller wireless.