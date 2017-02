Telegram 3.17, temi personalizzati su Android

Luca Colantuoni,

La software house russa ha annunciato un’interessante novità per la sua applicazione di messaggistica. Telegram 3.17 per Android offre ora la possibilità di cambiare il tema predefinito e di creare anche temi personalizzati, utilizzando l’editor integrato. La stessa novità è stata inclusa nella versione 1.0.12 per desktop, rilasciata due giorni fa. Gli utenti che usano il servizio su iOS dovranno attendere ancora qualche settimana.

Dopo aver aggiornato l’applicazione è possibile vedere la voce Tema nelle impostazioni. Nella schermata corrispondente sono elencati tre temi (Predefinito, Blue e Dark). Quest’ultimo evita di trasformare lo smartphone in una torcia elettrica, quando il servizio viene utilizzato in ambienti bui. In cima alla pagina è visibile l’opzione “Crea nuovo tema” che permette di cambiare i colori dei singoli elementi dell’applicazione. L’utente deve innanzitutto scegliere un nome per il tema e quindi toccare l’icona della tavolozza per accedere all’editor.

È necessario toccare uno degli elementi e successivamente cambiare il colore. Purtroppo, i nomi sono in inglese e piuttosto criptici (in pratica sono quelli usati nel codice sorgente), per cui le modifiche devono essere effettuate per tentativi. Il tema personalizzato può essere eliminato in qualsiasi momento.

Essendo una piattaforma open, gli utenti possono condividere i temi e scegliere quelli già creati da altri utenti e pubblicati nel canale @Themes. La funzionalità è accessibile all’85% degli utenti (quelli che usano Android), mentre su iOS arriverà nelle prossime settimane. Paul Durov, CEO di Telegram, ha promesso il supporto per le chiamate vocali, anche se non è considerata una priorità.