Windows 10, confermato Redstone 3 a fine anno

Filippo Vendrame,

Microsoft ha confermato che Windows 10 riceverà un secondo major update entro la fine dell’anno. Trattasi dell’aggiornamento che più volte è stato identificato con il nome in codice di Redstone 3. La conferma è arrivata durante il recente evento Ignite che si è svolto in Australia. Durante le sessioni, la casa di Redmond ha condiviso una slide in cui era sviluppata la progressione degli aggiornamenti di Windows 10 dal momento del suo debutto. Slide che mostrava chiaramente che entro la fine dell’anno arriverà un altro importante update.

In realtà Microsoft ha più volte evidenziato come il suo obiettivo sia quello di offrire due major update all’anno per Windows 10 ma i programmi possono sempre cambiare come si è visto con il rinvio proprio a Redstone 3 di alcune funzionalità che dovevano debuttare con Windows 10 Creators Update. La casa di Redmond, comunque, non si è voluta sbottonare ulteriormente e non ha rilasciato dettagli aggiuntivi su ciò che porterà questo aggiornamento. In realtà qualcosa si sa già. Come accennato, Microsoft ha rinviato la funzione “My People” proprio a Redstone 3 e dunque è già un primo tassello che entra in un puzzle ancora misterioso.

Inoltre, si sussurra che con Redstone 3 potrebbe debuttare anche “Project Neon” che introdurrà una nuova interfaccia utente per il sistema operativo. Sicuramente le novità saranno ancora molte di più ma tanto già basta per rendere questo update molto interessante.

Indiscrezioni danno il rilascio per l’autunno, tuttavia gli iscritti al programma Windows Insider potranno iniziare a testare le prime novità molto prima, probabilmente verso la fine della primavera poco dopo il debutto di Windows 10 Creators Update e dopo l’appuntamento di Build 2017 dove probabilmente saranno svelati molti dei dettagli di Redstone 3.