Galaxy Tab S3, nuova immagine con la tastiera

Luca Colantuoni,

La scorsa settimana era già apparsa online un’immagine reale del nuovo tablet Android di Samsung. Un’altra foto è stata ora pubblicata su Twitter dal noto leaker Evan Blass (@evleaks) e mostra il Galaxy Tab S3 insieme alla tastiera staccabile. Il dispositivo verrà annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, probabilmente insieme al Galaxy TabPro S2 basato su Windows 10.

La tastiera QWERTY opzionale viene fissata al lato sinistro del Galaxy Tab S3 mediante un connettore dock magnetico. Ciò significa che l’inclinazione del tablet è fissa. Un altro accessorio è la stilo S Pen che permette di scrivere e disegnare sullo schermo. Samsung offrirà quindi diverse modalità di input che gli utenti potranno scegliere in base alle loro abitudini. Per quanto riguarda il design non si notano particolari differenze rispetto all’attuale Galaxy Tab S2. Nella parte inferiore si possono vedere i pulsanti capacitivi e il pulsante Home che nasconde il lettore di impronte digitali.

Samsung Galaxy Tab S3 w/ keyboard. pic.twitter.com/jS41A4LRrf — Evan Blass (@evleaks) February 22, 2017

Il produttore offrirà solo il modello con schermo Super AMOLED da 9,7 pollici (2048×1536 pixel). La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 820, 4 GB di RAM, 32 o 128 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere da 12 e 5 megapixel. Sarà possibile scegliere tra la variante “solo WiFi” e quella dotata anche di modulo LTE. Quest’ultima, visibile nell’immagine, avrà quindi uno slot ibrido per SIM card e microSD.

Il sistema operativo sarà Android 7.0 Nougat, mentre il prezzo della versione WiFi dovrebbe essere di circa 600 dollari. Tra quattro giorni verranno comunicati tutti i dettagli sul tablet durante l’evento organizzato a Barcellona.