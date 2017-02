Huawei apre un nuovo centro assistenza a Roma

Cristiano Ghidotti,

Nell’ottobre scorso si è parlato di un Customer Service Center inaugurato da Huawei a Milano, il primo del suo genere in Europa. Ora l’iniziativa viene replicata nella capitale, con un centro assistenza monobrand che ha aperto i battenti nella giornata dell’1 febbraio a Roma, in via La Spezia 101 (zona San Giovanni). L’obiettivo è lo stesso: garantire il pieno supporto ai clienti che scelgono di premiare il marchio con la loro fiducia.

Al suo interno è possibile usufruire di un servizio dedicato di assistenza, fornito da personale competente. La progettazione dello spazio è funzionale ad offrire una experience che sappia andare ben oltre quella di un tradizionale centro riparazioni, con postazioni connesse a Internet, PC, televisori, attività organizzate in-store e angoli relax. Inoltre, mentre si attende che il proprio dispositivo venga riparato o ripristinato, è possibile toccare con mano i prodotti del gruppo, compresi gli smartphone della linea P9 o l’orologio Huawei Watch. Così Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, ha commentato l’iniziativa.

Per Huawei gli utenti sono sempre al centro delle proprie attività e l’apertura di questo nuovo Customer Service Center dimostra, ancora una volta, il nostro impegno costante nell’offrire soluzioni che possano davvero rendere migliore la vita delle persone. Oltre ad offrire ai nostri utenti prodotti che rispondano sempre alle loro esigenze, grazie ai nostri centri vogliamo anche assicurare loro un servizio di qualità, con un’assistenza veloce ed efficace combinata ad un’esperienza esclusiva.

Per il gruppo, l’apertura del nuovo centro a Roma si inserisce in una strategia che mira a estendere la rete di assistenza locale offerta ai clienti, in modo da rispondere alle loro esigenze offrendo un supporto continuo, che sappia andare ben oltre l’atto dell’acquisto di un dispositivo.