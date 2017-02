Instagram, sino a 10 foto e video per post

Filippo Vendrame,

A partire da oggi, Instagram offre la possibilità a tutti i suoi utenti di poter condividere più foto e video all’interno del medesimo post. Questo significa che grazie a questa nuova funzionalità, gli iscritti al social network fotografico non saranno più tenuti a caricare e a condividere un’immagine o un video alla volta perchè potranno caricarne sino a 10 all’interno di un medesimo post.

Grazie a questa novità per gli iscritti sarà più facile condividere momenti particolari della loro giornata come le foto di una festa o di un particolare evento a cui stanno partecipando. Inoltre, grazie alla possibilità di caricare più foto e video all’interno del medesimo post, gli utenti saranno anche in grado di creare vere e proprie mini guide da condividere all’interno della piattaforma. Guide come le ricette di un prelibato piatto, per esempio. Al contrario delle Storie, che scompaiono dopo 24 ore, i post multipli con foto e video rimarranno presenti all’interno del profilo, rimanendo visibili agli amici ed alla community di Instagram in maniera permanente.

Instagram post multipli, come funzionano

Sfruttare questa nuova opportunità è davvero molto semplice. La prima cosa da fare è premere sul pulsante + sulla homepage di Instagram per caricare un nuovo post in maniera classica. Da qui, selezionare la nuova icona per caricare multiple foto e video. Tutti gli elementi caricati potranno essere successivamente editati alla maniera classica con filtri ed effetti. Durante la fase di modifica gli utenti potranno anche scegliere di eliminare le foto precedentemente selezionate o di cambiarne l’ordine. La geolocalizzazione e la caption saranno uniche per tutto il post, così come i like e i commenti.

Una volta che il post sarà stato caricato, apparirà all’interno del social network con dei puntini blu in fondo. Questo significa che è possibile scorrere più immagini con un semplice swipe.

Instagram evidenzia che anche le Storie potranno essere caricate con questa nuova modalità. Questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutta la community globale entro i prossimi giorni.