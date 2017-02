Microsoft annuncia Skype Lite per Android

Luca Colantuoni,

Anche Microsoft ha deciso di rilasciare un’applicazione “light” progettata per l’uso in aree con limitata connettività. Durante la conferenza Future Decoded organizzata a Mumbai, il CEO Satya Nadella ha presentato Skype Lite, una versione specifica per il mercato indiano. L’app può essere scaricata dal Google Play Store oppure dal sito APKMirror.

L’obiettivo dell’azienda di Redmond è lo stesso di Facebook e Google, ovvero raggiungere il maggior numero di persone nel mondo, offrendo servizi adatti alle infrastrutture di rete di qualsiasi paese. Come Facebook Lite e YouTube Go, anche Skype Lite ha una dimensione inferiore all’applicazione originale (solo 13 MB) e consuma meno batteria. Ciò significa che può essere installata anche su vecchi smartphone Android e funziona senza problemi in presenza di connessioni instabili o lente (2G).

Skype Lite supporta sette lingue locali (Gujarati, Bengali, Hindi, Marathi, Tamil, Telugu e Urdu) e include funzionalità specifiche per il mercato indiano, come SMS filtering per lo spam, monitoraggio dei consumi su rete mobile e WiFi, Skype Bots per news, risultati sportivi e viaggi. Non mancano ovviamente le funzionalità più note, tra cui chat one-to-one e di gruppo, chiamate vocali e video, condivisione di file, foto e emoji.

A partire dal mese di giugno, Microsoft integrerà in Skype Lite il sistema di autenticazione Aadhaar che permetterà di verificare l’identità di interlocutori sconosciuti, ad esempio durante un colloquio di lavoro o una compravendita. Uno degli utenti chiede all’altro di digitare il numero Aadhaar e un codice OTP ricevuto via SMS sullo smartphone. Al termine della chiamata, tutti i dati verranno eliminati dal dispositivo.