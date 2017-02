Rapporto Clusit: benvenuti nel regno cybercrime

Marco Viviani,

IL 2016 è stato l’anno peggiore di sempre nella sicurezza informatica. Globalmente parlando, siamo in pieno regno del cybercrimine, lo dicono i dati raccolti nell’undicesimo rapporto Clusit: l’Associazione italiana per la sicurezza informatica fornisce ogni anno il quadro più aggiornato ed esaustivo della situazione globale, evidenziando i settori più colpiti, le tipologie e le tecniche d’attacco più frequenti. Basta un dato: + 117% nell’ultimo anno di guerra di informazioni, +1.166% di phishing.

Quando Andrea Zapparoli Manzoni, curatore della parte del rapporto dedicata alle tecniche utilizzate in tutto il mondo e alla loro evoluzione, ha iniziato a presentare le slide del rapporto – in anteprima ai media, l’edizione integrale sarà presentata al pubblico il 14 marzo in apertura di Security Summit – è calata una certa perplessità in sala. Eppure il campione, per quanto collegato a attacchi di dominio pubblico, la punta dell’iceberg, è certamente rappresentativo e soprattutto ben studiato. I dati del rapporto sono impressionanti e raccontano molto bene quel che è capitato nel 2016: la saldatura tra tecniche di criminalità pura e scopi geopolitici più grandi; così i reati compiuti per estorcere denaro si sono assommati a quelli per estorcere informazioni, oppure inquinarle, in un contesto dove il cybercrime è diventato un service: i costruttori di software malevoli non sono più coloro che li usano, ma venditori o noleggiatori. La conseguente apertura di mercato è ovvia. Il 72% di tutti gli attacchi mondiali è composto da attacchi criminali, l’hacktivismo tipico del 2011-2013 è già il passato.

Chi viene colpito e perché

Gli attacchi gravi compiuti per finalità di cybercrime sono in aumento del 9,8%, mentre crescono a tre cifre quelli riferibili ad attività di Cyber Warfare – la “guerra delle informazioni” (+117%). Appaiono invece in lieve calo gli attacchi con finalità di “Cyber Espionage” (-8%) e Hacktivism (-23%). In termini assoluti cybercrime e cyber warfare fanno registrare il numero di attacchi più elevato degli ultimi 6 anni. La maggior crescita percentuale di attacchi gravi nel 2016 è avvenuta nel settore della sanità (+102%), nella Grande Distribuzione Organizzata (+70%) e in ambito Banking /Finance (+64%). Seguono le infrastrutture critiche, dove gli attacchi gravi sono aumentati del 15% rispetto allo scorso anno.

Le tecniche

Un primo dato che sembrerà bizzarro: il 32% degli attacchi viene sferrato con tecniche sconosciute. La ragione è dovuta alla scarsità di informazioni precise in merito tra le fonti di pubblico dominio: solo negli Usa hanno l’obbligo di notifica dei data breach, in Europa sarà valido dall’anno prossimo, e anche quando si viene a sapere le aziende e le pa tendono a non entrare nei particolari. A preoccupare maggiormente gli esperti del Clusit nella parte conosciuta, è la crescita a quattro cifre degli attacchi compiuti con tecniche di Phishing /Social Engineering, ovvero mirati a “colpire la mente” delle vittime, inducendole a fare passi falsi che poi rendono possibile l’attacco informatico vero e proprio. Un esempio recente è il caso Piramid Eye. Cresce per la stessa ragione anche il malware comune (+116%), non solo per compiere attacchi di piccola entità, tipicamente realizzati da cyber criminali poco sofisticati, dediti a generare i propri “margini” su grandissimi numeri, ma anche contro bersagli importanti e con impatti significativi. In aumento anche gli attacchi compiuti con DDoS (+13%) mentre l’utilizzo di vulnerabilità “0-day” è molto circoscritto. Insomma, è dimostrato ancora una volta: la vulnerabilità è l’essere umano.

I 10 attacchi più clamorosi del 2016

Come di consueto, gli esperti Clusit descrivono i dieci attacchi più significativi verificatisi nel corso del 2016, particolarmente rappresentativi dello scenario globale e delle tendenze in atto. Per la prima volta in questa “classifica” rientra anche un incidente avvenuto nel nostro Paese: l’attacco di matrice state-sponsored (forse originato dalla Russia), subìto dalla Farnesina nella primavera 2016, che avrebbe provocato la compromissione di alcuni sistemi non classificati. Un caso piuttosto nebuloso e che fa certamente parte dei trend a cui ci si dovrà abituare.