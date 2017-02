Samsung Galaxy S8, pulsanti on-screen e dock DeX

Luca Colantuoni,

Nelle ultime ore sono trapelate numerose informazioni sul Galaxy S8 che Samsung presenterà a fine marzo. Dopo le immagini che mostrano l’ampio schermo dello smartphone, la funzionalità Apps Edge e la modalità Always-On Display, qualcuno ha scoperto altri dettagli sui pulsanti on-screen e l’accessorio DeX che permetterà di collegare il dispositivo ad un monitor esterno. Stranamente, le nuove immagini sono incluse nel firmware del Galaxy Tab S3, il tablet che verrà annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

La prima clipart conferma la presenza del lettore di impronte digitali alla destra della fotocamera posteriore. Il produttore coreano ha infatti ridotto lo spessore delle cornici ed eliminato il tasto Home per incrementare la diagonale dello schermo, senza incidere eccessivamente sulla dimensione complessiva dello smartphone. Il sensore biometrico è stato quindi spostato sul retro, ma la posizione non sembra ottimale, in quanto gli utenti potrebbero avere difficoltà nel raggiungerlo con l’indice della mano. C’è inoltre il rischio di sporcare la lente della fotocamera. Alla sua sinistra è invece visibile il flash LED e il sensore per i battiti cardiaci.

Una seconda immagine evidenzia i pulsanti on-screen che hanno sostituito i pulsanti capacitivi usati da Samsung fino al Galaxy S7. Ovviamente la loro disposizione è invertita rispetto alle linee guida di Google (pulsante Indietro a destra e pulsante Panoramica a sinistra). I tre pulsanti appariranno solo quando servono per eseguire specifiche operazioni.

L’ultima clipart, visibile all’inizio dell’articolo, mostra il dock DeX che consente di visualizzare su un monitor esterno l’interfaccia Android. Il funzionamento dovrebbe essere simile a Continuum di Windows 10 Mobile. L’accessorio integrerà probabilmente un caricabatteria wireless.