Windows 10, display a bassa risoluzione

Filippo Vendrame,

AdDuplex ha pubblicato il suo ultimo report di febbraio che monitora l’utilizzo dell’ecosistema Windows all’interno del suo network pubblicitario comprensivo anche di alcuni dettagli chiave dell’andamento di Windows 10. Da quello che è possibile osservare analizzando l’analisi, HP risulta essere ancora il produttore che vende maggiormente i computer Windows 10. Un risultato consolidato nel tempo con Dell e Lenovo che inseguono HP da lontano.

In questa speciale classifica dei maggiori produttori di PC Windows 10 è presente anche Microsoft con una piccola quota. Trattasi di un risultato comunque importante visto che la casa di Redmond produce direttamente un numero esiguo di modelli e per di più di fascia alta. Un dato che, dunque, premia il lavoro svolto sino a qui da Microsoft con la famiglia di dispositivi Surface. Per quanto concerne, invece, la diffusione di Windows 10, la declinazione maggiormente presente sui PC è la versione 1607 cioè Windows 10 Anniversary Update con il 90,3%, segno che gli utenti stanno per lo più aggiornando con costanza tutti i loro computer sempre all’ultima versione di Windows 10.

Il report, per la prima volta, evidenzia anche un dato interessante e cioè la risoluzione dello schermo che la gente utilizza maggiormente sul proprio computer. Secondo AdDuplex, dunque, la risoluzione 1366×768 pixel o WXGA è quella maggiormente diffusa con il Full HD in seconda posizione anche se abbastanza staccato. Un dato molto curioso che evidenzia come le persone utilizzino ancora oggi per lo più schermi con risoluzioni non particolarmente alte.

Per quanto riguarda strettamente i prodotti Microsoft, il Surface Pro 4 è il PC più popolare della casa di Redmond con il Surface Pro 3 al secondo posto. Quinto posto per il Surface Book che scalza il vecchio Surface Pro 2 ma va detto che questo ibrido Windows 10 è venduto in pochi paesi.

Per quanto concerne, invece, il settore mobile, globalmente il Lumia 550 è lo smartphone Windows 10 Mobile più popolare con il Lumia 650 in seconda posizione. Windows 10 Mobile, inoltre, continua a faticare. La maggior parte degli smartphone di Microsoft adotta, ancora, Windows Phone 8.1. Dei terminali Windows 10 Mobile, la maggior parte di loro adotta Windows 10 Anniversary Update.

Come si può vedere, non c’è niente di particolarmente sconvolgente dai numeri che sono stati rilasciati, anche se è sempre interessante avere uno sguardo complessivo dell’andamento dell’ecosistema di Windows.