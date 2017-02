Fastweb, 1 Gigabit alla Design Week 2017

Filippo Vendrame,

Fastweb partecipa insieme a 5VIE alla Design Week 2017, che si terrà a Milano dal 4 al 9 aprile, mettendo a disposizione del distretto e della manifestazione connettività di nuova generazione e un programma di visite esclusive per i propri clienti. Fastweb contribuisce infatti allo sviluppo del Paese stimolando la creatività e l’innovazione attraverso il digitale.

Nel distretto milanese delle 5VIE, punto di riferimento per l’arte e il design, Fastweb ha portato la potenza della sua rete in fibra ottica che consente velocità fino a 1 Gigabit per secondo, wifi di ultima generazione accessibile gratuitamente a tutti i visitatori. Fastweb accompagna così la digitalizzazione delle famiglie e delle piccole medie imprese presenti nel quartiere, abilitando nuovi modelli di business a supporto della loro crescita. Durante la Design week, all’interno della cornice dello Spazio Sanremo, Fastweb presenterà FASTGate, il modem super potente di ultima generazione che offre la massima copertura domestica e la più elevata velocità di navigazione Internet su tutti i dispositivi. FASTGate, disegnato nei laboratori Fastweb in collaborazione con Continuum, e completamente configurabile tramite l’app MyFastweb, è compatibile con tutte le tecnologie e permette di navigare fino a 1 Gigabit anche in wifi e di condividere il WOW FI fra tutti i clienti Fastweb.

Inoltre, in collaborazione con 5VIE, nello spirito di unire tradizione e futuro, Fastweb offrirà ai propri clienti visite esclusive delle principali aree espositive, incontri con i designer, visite guidate al Cenacolo di Leonardo. Saranno tanti i vantaggi esclusivi riservati ai clienti Fastweb iscritti a LiveFAST, il programma di loyalty gratuito e completamente digitale che ogni mese premia la fedeltà dei clienti con vantaggi, esperienze e iniziative speciali pensate per loro.