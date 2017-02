LG G6, immagini e video delle funzionalità

Luca Colantuoni,

Tra pochi giorni verrà ufficialmente svelato il nuovo LG G6, ma già da diverse settimane si conoscono il design dello smartphone e diverse specifiche hardware. Nelle ultime ore sono apparse online le immagini del modello di colore nero (visibile all’inizio dell’articolo) e del modello di colore bianco, affiancato all’attuale G5, che evidenzia le dimensioni quasi identiche, nonostante lo schermo più ampio. Il produttore coreano ha intanto pubblicato diversi video su YouTube che mostrano alcune funzionalità.

L’immagine che raffigura il G6 di colore nero evidenzia in modo chiaro lo schermo Full Vision da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di forma 18:9, lo spessore ridotto delle cornici e la doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel. Si notano inoltre i pulsanti del volume, lo slot ibrido per SIM e microSD, la fotocamera frontale e il lettore di impronte digitali. In seguito allo scarso successo del G5, LG ha abbandonato il design modulare, scegliendo un telaio unibody in alluminio e una batteria non rimovibile. Come si vede nell’immagine seguente, le dimensioni del G6 sono molto simili a quelle del G5.

Dopo aver mostrato un’anteprima della nuova interfaccia UX 6.0 che sfrutta il display Full Vision, il produttore coreano ha pubblicato altri sei brevi video. I primi due (Pool e Flour) evidenziano la resistenza all’acqua e alla polvere (certificazione IP68).





Il video Square è relativo alla funzionalità Square Camera, grazie alla quale è possibile visualizzare foto e video in formato 1:1 (1440×1440 pixel) insieme alle foto presenti nella galleria.

Il video Meaning of tears evidenzia l’uso di un obiettivo grandangolare per le fotocamere, mentre i video Evolution F e 18:9 Display Man mettono in risalto la maggiore area di visualizzazione offerta dallo schermo in formato 18:9.







La presentazione del G6 è prevista per il 26 febbraio al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.