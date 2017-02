MediaWorld follie di carnevale

Filippo Vendrame,

Per festeggiare la ricorrenza del Carnevale, MediaWorld ha lanciato la nuova promozione “Follie di Carnevale“. Sino al prossimo 28 febbraio, online e nei punti vendita i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di alcuni interessati sconti su una selezione di prodotti. Per gli amanti del gaming, per esempio, si segnala la console PS4 Slim 500GB al prezzo di 299,99 euro con un secondo PS4 Dualshock da abbinare in omaggio.

Tra gli smartphone si segnalano, invece, il Samsung Galaxy J7 2016 al prezzo di 249,99 euro e l’Asus Zenfone 3 Max a 189,99 euro. Per chi stesse cercando un nuovo computer, per le follie di carnevale MediaWorld offre il MacBook Air 13 pollici a 1199 euro. Se il desiderio è quello di avere un punto di vista diverso e di fotografare quello che gli altri non riescono a vedere, MediaWorld propone il drone DJI Phantom 4 a 1199 euro con in omaggio uno zaino per il trasporto del quadricottero. Per chi ama, invece, la fotografia tradizionale MediaWorld propone la fotocamera digitale Panasonic DMC-FZ300EGK BLACK a 449,99 euro.

Presenti all’interno di questa promozione televisori, gadget come le smartband, accessori come le stampanti e tanti film e giochi per console. Vista la moltitudine dei prodotti offerti, il suggerimento è quello di scorrere con attenzione la lista dei prodotti messi in promozione per carnevale dalla catena di elettronica.