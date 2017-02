Microsoft investe sul futuro dei droni

Filippo Vendrame,

I droni, oggi, sono prodotti abbastanza comuni e le persone possono acquistarli un po’ ovunque. Tuttavia, rispetto ai velivoli con pilota umano, i droni non possono comunicare tra di loro per scambiarsi informazioni sulla posizione e su eventuali ostacoli. AirMap, una startup della California, offre un servizio di mappatura in tempo reale che consente ai droni di trasmettere la loro piano di volo, e fornisce informazioni agli operatori dei droni sui velivoli nella loro zona oltre alle no-fly zone temporanei rilasciate dal governo.

E sebbene la startup sia oggi concentrata sui droni, contestualmente sta anche guardando al futuro che potrebbe caratterizzarsi dalle auto volanti. AirMap ha annunciato un nuovo round di finaziamenti per un valore di 26 milioni di dollari guidato da Microsoft Ventures. L’investimento in questa startup da parte della casa di Redmond non è anomalo. I droni trovano sempre più impiego e molto presto imprese del settore dell’energia, dell’agricoltura e della sicurezza che già sono partner di Microsoft potrebbero avere bisogno di mappe aggiornate per la loro flotta di dispositivi volanti.

Inoltre, di recente Microsoft ha rilasciato un suo simulatore di droni con cui gli sviluppatori potranno testare virtualmente i loro prodotti prima di farlo nel mondo reale. Secondo Microsoft, AirMap è leader nella gestione dello spazio aereo a bassa quota, e giocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro del settore dei droni.

I nuovi finanziamenti permetteranno ad AirMap di espandere le sue attività. La startup già oggi collabora con DJI, Intel, 3D Robotic ed altre importanti realtà che stanno lavorando nel settore dei droni.

AirMap ha annunciato che il suo software di mappatura sarà integrato anche nei droni Sensefly della Parrot. Effettivamente, un sistema di mappatura dello spazio aereo a bassa quota è fondamentale per il futuro di questa categoria. I droni da semplici giocattoli si stanno trasformando in veri mezzi di lavoro ed organizzare al meglio il poco spazio aereo a loro disposizione è sicuramente una necessità.