Mozilla annuncia nuovi esperimenti per Firefox

Luca Colantuoni,

Il programma Firefox Test Pilot, annunciato a maggio 2016, permette agli utenti di testare nuove funzionalità che potrebbero essere incluse nelle future versioni del browser. Mozilla ha svelato altri due “esperimenti”, denominati SnoozeTabs e Pulse. Il più utile è sicuramente il primo, in quanto Firefox visualizzerà automaticamente le schede chiuse in precedenza. Il secondo è invece può essere sfruttato per inviare feedback agli ingegneri della fondazione.

Quante volte è capitato di trovare un articolo interessante, ma di non avere il tempo per leggerlo? Anche se è possibile salvare la pagina nei segnalibri, Mozilla propone una soluzione alternativa e più comoda. SnoozeTabs consente infatti di chiudere la scheda e di impostare una data per la sua visualizzazione automatica. Invece di usare i bookmark o lasciare aperte decine di schede, l’utente può effettuare lo “snoozing”, cliccando sull’icona del campanello visibile in alto a destra. Verrà mostrato un elenco con date prefissate (oggi, domani, weekend, prossima settimana e prossimo mese), oltre all’opzione per impostare una data specifica e per visualizzare la scheda al successivo avvio del browser. Alla data e all’ora indicata, Firefox mostrerà la pagina web e notificherà l’utente della sua presenza.

Pulse è invece uno strumento per inviare un giudizio sui siti web. Dopo aver cliccato l’icona nella barra degli indirizzi, gli utenti possono assegnare da una a cinque stelle alla performance del sito e rispondere ad alcune domande che aiuteranno agli ingegneri di Mozilla ad implementare eventuali miglioramenti al browser.

Per partecipare al programma Firefox Test Pilot è sufficiente installare l’estensione omonima disponibile sul sito ufficiale.