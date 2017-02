Samsung Galaxy S8+, un mostro da 6,2 pollici

Luca Colantuoni,

Anche se manca la conferma ufficiale da parte di Samsung è ormai certa la presentazione di due Galaxy S8, entrambi con schermo dual edge. Il noto leaker Evan Blass (@evleaks) ha pubblicato su Twitter l’elenco delle specifiche che gli utenti troveranno stampate sulla confezione del Galaxy S8+. Confermata dunque la dimensione del display: 6,2 pollici! Il modello più “piccolo” dovrebbe avere invece uno schermo da 5,8 pollici.

Il Galaxy S8+, così come il Galaxy S8, avrà un telaio in alluminio e vetro, resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP68). Samsung ha apportato diverse modifiche rispetto alla precedente generazione, in modo da non aumentare eccessivamente le dimensioni complessive. I pulsanti capacitivi sono stati sostituiti da pulsanti on-screen, il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro, accanto alla fotocamera, e le cornici sono state ridotte al minimo. Il display Super AMOLED con risoluzione Quad HD+ possiede angoli arrotondati, come il G6 di LG. La diagonale effettiva è quindi 6,1 pollici.

La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere da 12 e 8 megapixel, scanner dell’iride, connettività LTE e batteria con ricarica wireless. I nuovi smartphone integreranno processori Snapdragon 835 e Exynos 8895. Non mancherà ovviamente il supporto per il servizio di pagamento Samsung Pay. Gli utenti troveranno nella confezione anche auricolari “tuned by AKG”. AKG è un’azienda austriaca, specializzata in attrezzature musicali, che dal 1994 fa parte del gruppo Harman International Industries, a sua volta acquisito da Samsung.